泛用樹脂漲價 台化、國喬樂

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

受益回補庫存買氣增強，泛用樹脂ABS本周漲價每公噸15美元，至於聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）則持平，可為供應商台化（1326）、國喬和台達化等營運表現加持。

市場人士表示，觀察近日油市變化，由於美國原油庫存意外增加，加上中東緊張局勢可能會緩解，國際油價連續兩天下跌。不過，在剛性需求下，做為家電外殼和汽車內裝用料的ABS上漲每公噸15美元，由每公噸1,445美元拉漲至1,460美元，至於使用在沙灘鞋、3C家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS），和做為建築用料的聚氯乙烯（PVC）各持平於每公噸1,265美元和790美元價位。

另外，聚乙烯（PE）三大品項方面，包括塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）和使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE），以及做為農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）漲價每公噸5美元。因下游觀望心態轉濃，呈現小跌局勢。

乙烯 家電

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