億豐 攻美市場添利基

家居生活大廠億豐（8464）半年報表現犀利，展望下半年，億豐表示，今年6月起美國已實施新的窗簾安全規範，禁止客製化窗簾使用任意空懸的操作拉繩，對該公司來說，將帶來市占率提升的新機會。

億豐上半年獲利突發猛進，稅後純益31.97億元，年增28.76%，每股純益10.91元，創同期新高。億豐表示，主要受惠有利的產品組合和精實生產的實質效益，同時原材料成本走弱，成功抵銷了運價上升的不利影響。

億豐昨（15）日股價在半年報力挺下，收盤以漲停價位作收，股價來到456.5元，直追居家生活股王寶雅。不過，若從獲利表現來看，寶雅上半年稅後純益12.9億元，每股純益12.31元，仍略勝一籌。

億豐第2季財報表現亮眼，營業利益22.1億元，年增27.8%，業外損益方面，第2季的匯兌利益挹注1.8億元，較去年同期的2.5億元，呈現減少。第2季稅後純益17.7億元，年增30.6%，每股盈餘6.04元，刷新單季新高紀錄。

億豐表示，隨著各大零售商客戶的庫存回補已告一段落，使固定尺寸窗簾的增長趨緩，但北美客製化窗簾市占率提升，以及歐洲電商平台營收穩健增長，推動了第2季營收的增長。客製化窗簾占第2季的營收比重，再度挑戰新高。由於客製化占營收比例增加、墨西哥營運效益提升，以及原材料成本走弱，成功抵銷了運價上升的不利影響，助力毛利率、營業利益率表現。

展望下半年，億豐表示，今年6月起美國已實施新的窗簾安全規範，禁止客製化窗簾使用任意空懸的操作拉繩。這一法規進展，提高了幼童和寵物的居家安全。對億豐來說，美國推進無拉繩窗簾在客製化窗簾市場的普及，將帶來市占率提升的新機會。

早在北美規範生效前，億豐的北美客製化窗簾已「自願停售」任意空懸操作拉繩窗簾。這是億豐在固定尺寸窗簾全部採用無拉繩設計的基礎上，再次提升了數百萬家庭的居家安全水平。由於提前布局，億豐在2024年下半年將擁有大規模製造無拉繩窗簾的先行者優勢，而其他同業則可能面臨產能切換的轉換風險。

億豐在窗簾安全的永續布局，搭配領先業界的無拉繩窗簾升降系統，以及即將投產的墨西哥二期新產能，正一步步強固在窗簾市場中的領導地位。