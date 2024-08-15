欣陸斥資11億 台中獵地

經濟日報／ 記者朱曼寧宋健生／台北、台中報導
欣陸旗下大陸建設買台中13期土地 圖／經濟日報提供
欣陸旗下大陸建設買台中13期土地 圖／經濟日報提供

建商買地又一樁，欣陸投控（3703）昨（15）日公告，子公司大陸建設取得台中市南屯區楓溪段土地，土地面積約1,387.34坪，交易總金額約11.65億元，交易相對人為自然人。

欣陸投控旗下大陸建設看好台中發展，首度插旗13期，砸11.65億買千坪土地。欣陸投控指出，該塊基地三面臨路，且13期為低密度用地，可興建享有綠意的高品質住宅，未來也會持續審慎評估其他優良地段的土地。

欣陸投控指出，此次購入台中市南屯區楓溪段293、294、295、317、318、319地號等六筆土地，基地三面臨路，東臨永順路、北臨永春東一路、西臨向心南五街，區域分區為住1-1，所以未來興建的住宅將可享有低密度、高綠覆、大棟距的優質居住品質，目前預期推案時間會落在2025年後。

今年台中土地市場火熱，其中13期重劃區吸引各大建商陸續卡位，除了台中在地建商，包括惠宇、國聚、鉅虹、豐邑等陸續進駐外，今年海悅也斥資5億元買台中市南屯區楓溪段378地號等六筆土地。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，13期重劃區為台中市近年熱門的新興重劃區，為南台中當前最大公辦重劃區，低密度規劃具備純住風格。

建商 重劃區

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