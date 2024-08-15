雲豹能源 迎高速成長期

雲豹能源（6869）昨（15）日召開法說會，總經理趙書閔指出，集團旗下儲能、綠電交易、水處理三大業務營收均穩健成長，同時在海外投資布局，估未來三年將迎來高速成長，「2025年會是高成長元年」。

雲豹能源日前公布第2季財報，單季營收10.13億元，季減1.1%、年減49.8%；稅後純益1.34億元，較首季轉虧為盈，年減58.8%，每股純益1.11元。上半年營收20.15億元，年減31.9%；稅後純益1.31億元，年減68.1%，每股純益1.11元。

趙書閔表示，由於股票於6月轉上市認列相關費用，加上新開發工程案、拓展海外市場支出等，導致第2季獲利下滑，然而受惠企業綠電需求殷切，綠電交易展現強勁成長動能，相關收入較去年同期成長343%，穩居國內售電龍頭。

趙書閔指出，今年為公司跨足海外市場與發展多元綠能布局年，各事業體營運穩健，惟上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且大型開發案及新工程將於年底前開工，預計今年下半年表現優於上半年。

此外，根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，今年以來，雲豹能源旗下綠電交易子公司天能綠電已銷售逾7.5萬張太陽光電憑證，市占率達27.8%，為國內售電第一名。

據悉，日前輝達執行長黃仁勳訪台時，高喊將加碼投資台灣，近期該公司已向國內綠電主要供應商洽詢採購事宜，相關綠電合約高達百億度電以上，因此包括雲豹能源、泓德能源、森崴能源等綠電三巨頭都在積極爭取輝達的綠電採購合約。

雲豹能源為提升綠電供應，近期已在嘉義取得土地，並計畫開發約160MW（百萬瓦）的漁電共生電廠，估計將分二期開發。