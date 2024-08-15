儒鴻法說會／董座：下半年審慎樂觀 外包比重維持三成

儒鴻（1476）15日召開法說會，董事長王樹文表示，目前不斷開發新客戶、新產品，原訂的每月營業額目標不變，對下半年審慎樂觀。雖然下半年變數不少，包括美國總統大選等，但以目前客戶給予的訂單預測，都還正向，會持續觀察國際局勢變化。

儒鴻15日法說會由王樹文、總經理洪瑞廷主持，創辦人洪鎮海退休後，兩人首度獨挑大樑。洪瑞廷表示，公司努力開拓新客源，代表新客戶的六家「小巨人」先前目標是營收占比要達12~18%，第2季就已達到13%，目標已提前達陣，下半年在新客戶追單動能持續下，樂觀看待。

儒鴻印尼一期、二期新廠已陸續上線，新產能開出後，協力廠商的占比仍將維持三成，其餘已自有產能因應。顯示不論自有產能和外發產能同步增長，才能滿足下半年強勁的需求。洪瑞廷表示，儒鴻的不僅來自六家「小巨人」，目前還有許多具潛力的新客戶，接下來還會出現更多的小巨人。

此外，法人關注，儒鴻主要客戶Nike、Lululemon展望保守，是否對儒鴻營運帶來影響。洪瑞廷表示，品牌客戶業績各有起落，但給儒鴻的訂單都有按照計畫走，加上來自新客人和「小巨人」的貢獻， 會是業績成長的主要動能。

另，先前瑜珈品牌客戶有一款新品上市短短幾周即因設計因素下架，法人關注，儒鴻是否有生產此款產品。洪瑞廷說，這款產品從布料到成衣產品，都與儒鴻無關。儒鴻也會持續優化產品組合和客戶結構。

儒鴻今年上半年毛利率讓市場驚豔，財務長林芬如分析，主要來自四大因素，包括匯率、原料成本下降、高毛利產品占比提升，以及印尼廠自製產能提高。其中，原料方面，包括聚酯、尼龍6及尼龍66價格下降，PET雖然持平，但供給大於需求，目前看來，主要原料下半年將是持平或微幅下滑走勢。