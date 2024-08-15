藥華藥法說會／力拚血癌新藥 Ropeg 納大陸、韓國醫保

藥華藥（6446）15日舉行法說會，對外說明未來展望，藥華藥罕見血癌新藥Ropeg已在今年7月中向中國大陸官方申請進入醫保，最快今年底取得醫保藥價；韓國子公司今年也會提出Ropeg納入當地健保，預計明年底前取得健保藥價。

藥華藥日前公布第2季財報，單季營業利益4.42億元，季增2,417%，較去年同期增加8.5億元；第2季稅後淨利6.8億元，季增106%，較去年同期增加8.8億元；第2季每股稅後純益（EPS）達2.09元，均創新高。藥華藥7月營收8.8億元，已連續三個月創新高，年增97.3%，累計今年前七月營收已達48.4億元，年增86.26%。

藥華藥說明，治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，值得關注的是，相較營收季增近40%，營業費用僅季增8%，更較去年同期降低，主要為控管管理及銷售費用，藥華藥上半年本業獲利大幅度成長到4.6億元，較去年同期增加近16億元；上半年淨利達10.1億元，較去年同期增加近20億元；EPS達3.05元。

針對中國大陸市場，藥華藥的Ropeg於6月28日獲大陸藥監局核准用於PV，為第一且唯一獲大陸核准用於PV藥物，等同於順利搶到今年進入大陸國家基本醫療保險門票。藥華藥大陸團隊已於7月中申請Ropeg進入醫保，最快可於今年年底取得醫保藥價，讓更多大陸PV病患受惠。因大陸的特殊藥價政策，公司目前將先聚焦在大陸各大醫院進行Ropeg的自費銷售，並將持續洽談適合的銷售合作對象。

另外，藥華藥韓國團隊今年再次申請Ropeg納入當地健保，預計明年年底前取得健保藥價，造福更多韓國PV病患；Ropeg也於今年5月底取得新加坡PV藥證，公司依計畫積極進行Ropeg於新加坡上市之銷售業務及行銷活動，已申請將Ropeg列入當地癌藥目錄，預計最快今年9月正式於新加坡上市，進軍東南亞市場。

美國市場方面，藥華藥表示，除了營收持續加速成長，開立Ropeg處方的新醫師持續增加。除學術醫院外，社區醫院市場增長強勁，積極推動業績成長。藥華藥美國子公司自今年初重組行銷領導團隊，近期又新禮聘專長法遵的法務主任，有望使營收持續維持逐季增長的趨勢。

日本市場方面，自今年6月起日本健保給付患者可自行注射Ropeg，一次更可拿取90天藥量，將有效減少患者回院就診次數和降低醫療費用負擔，提升患者的生活品質和治療便捷性，並有助於提升病人數及拓展市場。日本團隊目前已擬定藥品宅配服務，方便病人使用，將增加病患的用藥意願。

有關擴展Ropeg新適應症進度，用於原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗於2023年10月收案完成，共收入174個ET患者，預計2024年底到2025年初可完成主要療效指標數據收集，2025年開始申請各國藥證，包括美國、中國大陸及日本等國，最快2025年底取證，現正投入行銷前準備。