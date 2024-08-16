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大摩看鴻海（2317）上378元 他嗨All in身家！網酸：又在釣散戶

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海第二季營運表現亮眼。 路透
鴻海第二季營運表現亮眼。 路透

鴻海（2317）第2季毛利率、營益率、淨利率較首季「三率三升」，單季獲利季增59%、達350.45億元，為同期新高，換算每天大賺近3.9億元，每股純益2.53元。摩根士丹利（Morgan Stanley）樂觀看待鴻海股價可達378元。PTT網友直呼「可以All in身家了吧！」其他人卻酸「外資又在釣散戶」。

鴻海第2季營益率2.88%，季增0.1個百分點，年增0.51個百分點。在毛利率、營益率雙雙成長下，單季稅後純益來到350.45億元，季增59%、年增6%；淨利率2.26%，季增0.6個百分點，年減0.26個百分點。

一名網友在PTT貼文表示，大摩看好鴻海股價可達378元，距離15日收盤價181元，還有至少一倍的漲幅，「肉還很多」，即使只漲到278元，也還有將近100元的上漲空間，他嗨喊「根本送分題，可以All in身家了吧！」

但其他人卻不看好，紛紛留言「先站穩200好嗎？」、「打8折還有300欸，現在越來越豪小了」、「我已經看到888了」、「伺服器只是他一個部門，而且毛利挹注有限」、「不開高一點怎出貨給韭菜收」、「那全部都AI伺服器不就大增」、「要騙也寫低一點才會上當，378好意思寫喔」、「我猜大摩三劇本結論都是出貨」、「外資又在釣散戶」、「只有一個劇本：出貨給韭菜」。

PTT 韭菜 鴻海

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