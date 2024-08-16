大摩看鴻海（2317）上378元 他嗨All in身家！網酸：又在釣散戶

鴻海（2317）第2季毛利率、營益率、淨利率較首季「三率三升」，單季獲利季增59%、達350.45億元，為同期新高，換算每天大賺近3.9億元，每股純益2.53元。摩根士丹利（Morgan Stanley）樂觀看待鴻海股價可達378元。PTT網友直呼「可以All in身家了吧！」其他人卻酸「外資又在釣散戶」。

2024-08-16 08:40