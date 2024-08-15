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新客戶動能強 儒鴻看下半年審慎樂觀

中央社／ 台北15日電

不畏國際品牌廠耐吉（Nike）等大客戶展望保守，紡織股王儒鴻上半年獲利年增逾2成，已賺進1個股本。儒鴻董事長王樹文今天表示，包括「6個小巨人」在內的新客戶動能強勁，展望下半年營運持續「審慎樂觀」。

儒鴻今天舉行法人說明會，為儒鴻創辦人洪鎮海6月底退休後，新任董事長王樹文、總經理洪瑞廷首次主持法說會，引發關注。

面對Nike先前發布保守展望，法人關切儒鴻等供應鏈接單情況，洪瑞廷表示，大客戶給儒鴻的訂單展望並沒有下調，一切按照計畫出貨；但他也坦承，儒鴻現階段主要動能來自新客戶。

儒鴻近幾年積極耕耘包含瑜珈、機能品牌在內的新客戶，其中有6家新客戶成長快速，被公司統稱為「6個小巨人」。儒鴻內部設定，希望今年「6個小巨人」合計營收占比能拉高到12%至18%。洪瑞廷表示，截至今年第2季，該占比已經超過12%門檻，進入達標的射程範圍內。

洪瑞廷說，新客戶的毛利率高於平均值，有利儒鴻獲利提升；另外，儒鴻不會侷限於只有6個小巨人，業務單位持續開發具潛力的新客戶，接下來有機會出現更多的小巨人。

儒鴻今年第2季稅後純益17.33億元，季增21.61%，年增24.49%，淡季創下歷史第4高獲利佳績；累積上半年稅後純益31.58億元，每股純益11.51元，已賺進1個股本。

儒鴻 營收

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