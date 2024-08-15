業外收益進補、中環第2季轉盈 盤中爆逾8萬張鎖漲停

台股15日開低震盪，大盤指數力守22,000點，中環（2323）挾著第2季財報數字亮眼題材，一早就爆量衝上漲停板鎖死，原本居盤中個股成交量冠軍，但遭擎亞（8096）超車，以逾7.9萬張的成交量落居第二名。

中環日前公告第2季財報，營收17.64億元，營業毛利3.94億元，毛利率22.35%，但本業仍是虧損，營業損失1.27億元，營業利益率-7.18%，業外收益則是大進補，業外收益達15.28億元，稅後純益14億元，每股純益1.28元。

中環首季仍是虧損，但第2季獲利暴衝，累計上半年營收36.04億元，營業毛利8.05億元，營業虧損1.9億元，稅後後純益11.3億元，每股純益1.04元。

中環早盤以12.6元開出，股價開高走高直衝上漲停13.55元鎖死；以成交量來看，早盤曾高居個股成交量冠軍，盤中爆出逾8萬張成交量，僅次於擎亞。

台股早盤開低後震盪，以22,005.69點開出，一度拉升至22,089.04點，上漲61.79點，盤中低點曾下滑至21,898.51點，下跌128.74點，盤面上台積電（2330）開低後力圖翻紅，守在平盤之上，鴻海（2317）下跌。

以盤中成交量來看，包含ETF在內的個股成交量前五名都由ETF包辦，其中成交量最高的是元大台灣50反1（00632R），爆出逾19萬張的大量，國泰20年美債（00687B）也有逾15萬張的成交量，上市櫃公司中，擎亞後來居上，以逾9.7萬張成交量超車中環，股價也衝上漲停52.4元。