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三商壽連兩季都獲利 盤中大漲逾5%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股15日盤中小跌，金融股也休息，不過三商壽（2867）強勢大漲，盤中強漲逾半根停板，重新站上8元。三商壽第二季稅後純益0.64元，較第一季增加6%，和去年同期相比由虧轉盈，累計上半年獲利1.24元，資本適足率（RBC）雖回升至150%以上，但仍未達標。

三商壽今出量上漲，一度漲至8.12元，盤中漲幅逾5%，一舉站上月均線。三商壽第二季營收353.7億元，營業利益26.51億元，由去年的虧損25億元轉正，稅後純益32.59億元，每股純益0.64元。

累計今年上半年自結稅後純益達63.16億元，獲利較去年同期增加109.6億元，且連續兩季獲利皆在30億元以上，每股純益（EPS）達到1.24元，淨值比提升至3.34%。自結RBC回升至150%以上，但仍未達標。

三商壽強調，為強化資本已向金管會提出六項改善方案，分別為2024年完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等4項及2025年完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等2項；所提報之各項資本強化計畫亦持續按計劃努力進行中。

金管會7月時因三商壽RBC及淨值比均低於200%及3%且其所提財業務改善計畫也無法達標，宣布禁止三商壽再新增與利害關係人授信或其他交易，並要求一、需再提具體可行改善方案，二、今年底RBC務必達標，否再視狀況做懲處。

三商壽 淨值比

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