賣中信金、富邦金、國泰金！ 肥羊：上漲就是要賣啊難道放著等下跌？
＊原文發文時間為8月14日
【股市爆料同學會．肥羊】
賣中信金，10張，34.7元，富邦金，5張，89.1元，國泰金，5張，62.1元，先前買中信金33.95元，富邦金86.6元，國泰金61.2元，賺24500元，累計中信金1249張，富邦金240.6張，國泰金251.7張，元大金253張，股票上漲，就是要賣啊，難道要放著等下跌嗎？
有人質疑肥羊流派的操作，有短線投機化的傾向，所以呢，我上個月交易額超過二千萬，這是我本事啊，你做不到，與我何干呢，長線也好，短線也罷，都不是你應該知道的事情，跟隨哥炒股有沒有賺錢，這才是重點啊！
無論是黑貓白貓，會抓老鼠的，就是好貓，無論正確或是錯誤，能讓你炒股賺錢的方法，就是第一流的好方法，世人只執著於膚淺的是非對錯，卻忘了最重要的賺賠，全部都是腦X啊！
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。
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