中鋼：Q4有機會緩步回溫

中鋼（2002）專家指出，鋼市需求尚未復甦，但不代表後市沒有希望，隨著大陸祭出人民幣3,000億元的汽車、家電汰舊換新鼓勵措施，以及時序逐步進到鋼鐵傳統旺季的第4季，鋼市有機會緩步回溫，屆時鋼價反彈的機會大增，將是另一個新局面。

中鋼專家表示，昨天新加坡期交所鐵礦砂價格下跌，為最近七個交易日以來第六次走低，盤中價格一度重跌3%，觸及2023年5月以來的最低水準，因全球最大鋼鐵企業的大陸寶武鋼對鋼鐵行業危機發出警示，認為鋼鐵行業目前面臨的形勢比2008年和2015年更為嚴峻，將行業現狀形容為「嚴冬」，並強調保留現金的必要性，導致全球大型礦商對未來需求更顯憂愁。

除了新加坡鐵礦砂基準期貨價大跌外，數據顯示鐵礦現貨市場，含鐵量低的鐵礦砂價格跌至每公噸84.6美元，為2022年11月以來最低。上海螺紋鋼期貨跌至2017年以來的最低水準。另一方面，紐約連續月鐵礦價格單周跌3.5%，近一季跌逾15%。

陸媒分析，大陸鋼筋市場處於需求淡季，建材成交量維持在較低水平，為壓制價格的主因，此外，由於新的國家標準將於9月25日強制實施，部分持有舊國標鋼筋現貨的貿易商擔心後期出貨困難而選擇壓價銷售，導致現貨市場價格明顯下跌，期貨價格也受影響。當前鋼筋價格已下跌至2024年內最低位，繼續下行的空間不大。