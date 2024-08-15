產險五業者 獲利報佳音

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

四家金控旗下產險公司7月獲利已全數公告，合計四家7月賺9.9億元，累計前七月稅後純益達57.2億元。若加計已公布獲利的台產，五家產險前七月獲利，都較去年同期成長。

國泰產險7月稅後純益3.3億元，累計前七月稅後純益16.5億元，為同期次高。

富邦產險7月稅後純益3.5億元，累計前七月純益27.9億元。

華南產險7月稅後純益為2.4億元，累計前七月稅後純益11.3億元，年增131%，累計稅後EPS為5.65元，穩定成長。

兆豐產險7月稅後純益為0.7億元，累計前七月稅後純益1.5億元，和去年同期比虧損16.5億元，由虧轉盈，累計稅後EPS為2.1元。另外，台產自結7月稅後純益為1.5億元，累計前七月稅後純益8.5億元，每股稅後EPS為2.36元。

EPS 國泰 產險

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