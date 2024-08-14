中傑第一上市案 今審議

製鞋股有望增添新兵，臺灣證券交易所今（15）日召開有價證券上市審議委員會，將審議為NB、FILA及Columbia等國際品牌代工的中傑投資控股（Chung Jye Investment Holding Co., Ltd.）（6965） 申請股票第一上市案。

根據公開說明書，中傑投資控股負責人兼董事長是劉安哲，主要產品包括運動鞋及休閒鞋的代工製造，實際營運主體包括肇慶市中傑鞋業、上高縣中傑鞋業、越南寧平中傑鞋業、薩摩亞商中杰鞋業台灣分公司等，為New Balance、李寧、FILA及Columbia等國際品牌大廠代工製造鞋類產品。

中傑投資控股2021年、2022年、2023年稅前盈餘分別為10.81億元、29.15億元、23.51億元，每股稅後純益分別為6.01元、16.35元、13.55元。