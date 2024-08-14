永豐餘 打造綠電生態圈

永豐餘集團昨（14）日召開法說會，永豐餘（1907）、華紙均於會上說明第2季營運概況以及下半年展望，其中永豐餘積極轉型成氣候科技產業，打造綠電生態圈；而華紙則是搶進高毛利市場，持續研發紙漿抽絲技術，有望於第4季實驗性投產。

永豐餘上半年受惠於RFID電子標籤、消費品需求增加，營收較去年同期成長，永豐餘上半年合併營業利益為1.01億元，較去年同期虧轉盈，營業外收入貢獻8.24億元，上半年稅後純益為2.92億元，年增51.2%，每股稅後純益0.18元。

華紙於同日召開法說，華紙表示，第2季虧損主因於4月花蓮地震影響，產能大約減少5萬噸，其中以4月份虧損最多，而5月則回復一半，6月時已轉虧為盈，在紙漿、紙品上皆有所回穩，華紙累計上半年稅後虧損1.37億元，每股虧損0.13元。