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波力財報／上半年每股賺5.2元 營收獲利雙創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

碳纖維冰上曲棍球桿製造龍頭波力-KY（8467）公布上半年合併財報，合併營收11.91億元、年增34.7%，稅後純益2.66億元、年增68.3%，每股稅後純益5.2元，營收、獲利雙創歷史同期新高。董事會同時通過，不分派第2季盈餘。

波力第2季合併營收6.73億元，季增29.6%、年增43.5%，單季營收創歷史新高，稅後純益1.78億元，季增102.2%、年增40.1%，每股稅後純益3.48元，獲利為單季同期次高。

波力7月合併營收2.07億元、年減7.6%；累計前七月合併營收13.98億元、年增26.2%。

波力與主要客戶美國BAUER HOCKEY的合約，原本將於2026年9月到期，雙方最近已達成協議，合約將展延至2036年9月30日，這不僅對主要客戶起了安定的作用，也有助於波力業績長期穩定成長。

波力指出，品牌客戶原本要求波力今年上半年將高階碳纖維冰上曲棍球桿增加50%產量，不過最近公司又接獲客戶要求，在9月中旬前將產能再往上提升20%，可以說今年已經沒有淡季。

至於與漢翔（2634）合作切入法國空中巴士複材製品供應鏈體系，預計第4季初開始量產整流罩在內的17項飛機次結構件，初期每月出貨55架次。

而因應產能擴充需求及避開美國高關稅成本，波力將前往東南亞投資建廠。相關投資計畫已經啟動，今年底前可望敲定土地，預計以一年時間完成建廠。

波力去年合併營收19.88億元，稅後純益3.87億元，每股稅後純益7.69元，雖低於2022年的8.21元，但仍為獲利次高。法人估，波力今年營收應有二位數增長，並有機會賺逾一個資本額，創歷史新高。

曲棍球 東南亞 營收 空中巴士

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