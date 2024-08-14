快訊

柯文哲申報960+110變96萬元？民眾黨秀收據：2筆款項誤登1筆

中職／林益全2000安達陣史上第3人 場次、打席刷新最快

罷樑二階連署4萬3138連署人 1441分查詢單判定結果出爐

高林財報／綠電投資效益亮眼 上半年獲利年增35%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高林（2906）公布半年報，上半年營收達43.56億元，年成長14.9%，稅後淨利4,028萬元，年成長35.5%，每股盈餘0.19元。

高林表示，由於集團轉投資（包括雲豹能源）對股東權益的效益逐漸顯現，截至今年上半年公允價值衡量的金融資產未實現利益為2.11億元，公司淨值提高至16.53元。展望下半年，旗下貿易百貨、精品零售、醫療生技及綠能事業接續進入銷售營運主要季度，看好業績表現與獲利將持續成長。

高林持有51%的子公司高明能源的彰濱2.5MW E-dReg儲能場已完成上線，全年可貢獻集團2,400萬元營收。此外，與和潤電能及力麗集團子公司共同開發的愷蘭電力50MW E-dReg儲能案場，高明投資1.35億元並取得15%之股權；考量AI、資料中心及半導體等對再生能源的需求強勁，愷蘭電力位於宜蘭的大型儲能案場預料將加速併網。

高明能源除了自行籌設光電與儲能案場，也積極參與統包建置工程及維護，目前工程方面建置總量達33MW，亦將創造數億元長期穩定的營收來源，可望進一步推升高林集團收入增長動能。

高林日前公布7月營收亦有不錯表現，月營收8.12億元，年成長22.68%。累計前七月營收51.67億元，年增16.1%。

AI 再生能源 營收 綠能 雲豹能源

延伸閱讀

綠電挺AI 台南太陽光電同意備案數逾萬件

永豐餘法說會／總座：2月拿到售電業執照 工紙價格觸底反彈跡象已現

怡和綠電超商力挺台南市經發局 朝拚經濟、護就業、減碳排目標邁進

富邦金 入選500大永續企業

相關新聞

大量股價連六漲、漲幅逾39.5% 公告7月EPS 0.06元

設備廠大量（3167）近六個交易日股價帶量連漲，14日應主管機關要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。大量...

永豐餘法說會／總座：2月拿到售電業執照 工紙價格觸底反彈跡象已現

永豐餘（1907）14日召開法說會，總經理駱秉正表示，工紙市場從2022年以來，都希望終端售價有提升機會，今年第2季終於...

華紙法說會／總座：7月價格下壓出現買氣 第4季展望樂觀

華紙（1905）14日舉辦法說會，華紙總經理陳瑞和表示，大陸市場目前看來第4季比第3季樂觀，7月價格下壓後，市場出現買氣...

華南、合庫金都配息 股價、殖利率都下跌 資深股民無奈：難怪都改存高股息

最近實在沒有多餘的心力follow金控配息，經過網友告知，才知道昨天是華南的配息日，這次華南金配發現金1.2元，股票0.1元，但是華南金終場收跌了0.95元，接近這次的配息金額，被笑說一天除權息兩次！

台灣大成電信獲利王！賺錢該賣出？加碼等後續漲？艾蜜莉：你知我知就不是消息

電信三雄獲利王換人！7月的自結EPS，台灣大以0.61元奪冠。勝過中華電的0.37元、遠傳的0.29元。

中國信託投信日本ETF傘型基金成立 8月20日掛牌

儘管近期市場波動劇烈，但日本經濟仍走在復甦的正確道路上；而估值合理的資本市場，更提供進場布局良機。中國信託投信三檔日股E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。