大豐電 拓光纖到戶市場

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（14）日舉行法說會，董事長張銘志指出，大豐電轉型成光纖寬頻網路平台營運商，有線電視、家用寬頻、OTT及遠距等四大服務，AI可望成為第五個落地服務，並持續投入全光化網路建置，目標成為超越中華電信且全台唯一全區建置光纖到戶（FTTH）的有線電視多系統營運商。

大豐電上半年合併營收10.5億元，是同期最佳，每股純益1.69元，其中寬頻營收達3.9億元，貢獻營收占比36.9%，年增18.1%。

張銘志指出，隨著AI應用開展，流量將呈現爆炸性成長，大豐電已經轉型成光纖寬頻網路平台運營商，有線電視只是服務之一，還有家用寬頻、OTT、遠距教學及遠距會議等服務，AI可望成為第五個落地服務。

張銘志表示，三年內500Mbps至1Gbps高速傳輸將成為家用寬頻的標準配備，大豐電今年上半年新申裝用戶中，有六成以上申裝360Mbps以上。