大豐電 拓光纖到戶市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（14）日舉行法說會，董事長張銘志指出，大豐電轉型成光纖寬頻網路平台營運商，有線電視、家用寬頻、OTT及遠距等四大服務，AI可望成為第五個落地服務，並持續投入全光化網路建置，目標成為超越中華電信且全台唯一全區建置光纖到戶（FTTH）的有線電視多系統營運商。

大豐電上半年合併營收10.5億元，是同期最佳，每股純益1.69元，其中寬頻營收達3.9億元，貢獻營收占比36.9%，年增18.1%。

張銘志指出，隨著AI應用開展，流量將呈現爆炸性成長，大豐電已經轉型成光纖寬頻網路平台運營商，有線電視只是服務之一，還有家用寬頻、OTT、遠距教學及遠距會議等服務，AI可望成為第五個落地服務。

張銘志表示，三年內500Mbps至1Gbps高速傳輸將成為家用寬頻的標準配備，大豐電今年上半年新申裝用戶中，有六成以上申裝360Mbps以上。

光纖 有線電視 營收

延伸閱讀

新質生產力成顯學 王健群：台商從左右逢源變左右為難

Ford歐洲銷量直直落 ：傳統車款停產，電動化轉型遇阻，未來何去何從？

中光電智能物流「多輛AMR協作方案」輕量升級 實現智能工廠

接手42歲伯朗 金車小公主第1步「門店採光都打開」！新菜親試50次才過關

相關新聞

五產險前七月獲利出爐 富邦產居冠、國泰產創同期次高

四家金控旗下產險公司7月獲利已全數公告，合計四家7月賺9.9億元，累計前七月稅後純益達57.2億元。若加計已公布獲利的台...

中鋼：Q4有機會緩步回溫

中鋼專家指出，鋼市需求尚未復甦，但不代表後市沒有希望，隨著大陸祭出人民幣3,000億元的汽車、家電汰舊換新鼓勵措施，以及...

中傑第一上市案 今審議

製鞋股有望增添新兵，臺灣證券交易所今（15）日召開有價證券上市審議委員會，將審議為NB、FILA及Columbia等國際...

永豐餘 打造綠電生態圈

永豐餘集團昨（14）日召開法說會，永豐餘（1907）、華紙均於會上說明第2季營運概況以及下半年展望，其中永豐餘積極轉型成...

大量 7月EPS 0.06元

大量（3167）近六個交易日股價帶量連漲，昨（14）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益500萬元，年增266.7%，...

東元 第2季EPS 0.78元

東元（1504）昨（14）日公告今年第2季財報歸屬於母公司業主淨利16.47億元，季增42.1%，年減22.3%，EPS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。