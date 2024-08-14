三商家購 搶進寵物商機

三商家購（2945）昨（14）日舉行法說會，說明第2季營運狀況及下半年展望，三商家購表示，受惠於持續調整商品結構，毛利有所提高，並且在單店銷售額、毛利額、來客數方面皆有所成長；下半年持續優化現有店面，並且投資「寵物好事」，積極搶進寵物商機。

三商家上半年營收68.5億元，年增1.4%，稅後純益0.48億元，每股純益（EPS）0.83元，與去年同期相比年增一倍。三商家購表示，同期店相較銷售額整體提升1.5%、毛利額提升6.4%、來客數提升2.3%。

展望下半年，三商家購指出，未來除延續過去的六大展望策略以外，另外還包含五大重要投資案，觀音物流倉擴建、物流倉太陽能屋頂建置、物流倉自動化設備建置、電子貨架標籤門市導入、寵物零售通路投資案等，有望為營收及獲利注入新動能。

三商家購日前投資3億元入主「寵物好事」股份有限公司，搶攻600億元寵物商機，三商家購表示，美廉社目前開發自有品牌中，有貓糧及狗罐頭，也持續開發更多寵物市場喜愛的商品。相較於寵物零售通路來說，提供凡官方LINE下單，四小時內到貨最受歡迎，OMO經營型態成功闖出一片天。

三商家購進一步指出，將透過雙方資源整合，優化寵物品類貨架，並於每家門市配置駐店獸醫師，未來也不排除導入由寵物好事進駐美廉社經營店中店。