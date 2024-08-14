聯成 結盟德國石化巨擘

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

聯成（1313）昨（14）日與德國石化巨擘巴斯夫（BASF）簽署合作備忘錄（MOU），將展開策略結盟，該公司擬向BASF採購異辛醇（2-EH）、正丁醇（N-Butanol）等可塑劑原料，以滿足市場增長需求。

同時，雙方計劃合作提升鄰苯二甲酐（PA）及馬林酐（MA）的催化劑效率，以減少生產過程及產品的碳排放。

聯成是聯華神通集團旗下子公司，目前為全球最大的可塑劑（DOP）及苯酐製造、通路商。巴斯夫則是德國石化巨擘，其在大陸廣東湛江打造一貫化生產基地，今年起陸續量產。

此次合作，聯成擬向巴斯夫湛江基地，採購異辛醇和正丁醇等，以滿足公司增長的市場需求，特別是針對大陸華南地區。

聯成總經理畢淑蒨表示，希望結合巴斯夫在羰基合成醇和催化劑方面的專業，提升聯成高性能產品的生產能力。雙方也將共同開發與聯成化科價值鏈相對應的新產品，推廣巴斯夫的生物質平衡等低碳排放產品。

巴斯夫 聯成

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