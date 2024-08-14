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技嘉上半年每股盈餘7.84元 賺贏2023全年

中央社／ 台北14日電

主機板與顯示卡廠技嘉今天公布第2季財報，受惠於人工智慧（AI）伺服器出貨、規模經濟顯現及費用管控得宜，歸屬母公司稅後淨利達新台幣29.62億元，季增46%，年增2.33倍；每股盈餘4.66元，為2022年第2季以來、近9季新高。

技嘉今年上半年營收1290.88億元，年增1.38倍；歸屬母公司稅後淨利49.85億元，年增1.6倍；每股盈餘7.84元，已超越去年全年每股盈餘7.46元。技嘉看好今年下半年營運表現將優於上半年。

技嘉今年第2季合併營收達739.23億元，季增34%，年增1.83倍；營業利益38.51億元，季增25%，年增2.92倍。第2季毛利率10.80%，季減0.5個百分點，年減1.02個百分點；營業利益率5.21%，季減0.37個百分點，年增1.45個百分點。

技嘉表示，第2季AI伺服器毛利率相較於第1季提升，不過整體毛利率受板卡淡季影響而略減。下半年板卡進入旺季，樂觀看待整體毛利率表現。

展望下半年，技嘉指出，主機板產品將有英特爾（Intel）與超微（AMD）新平台推出，顯示卡需求旺盛、供不應求，且2025年將有顯示卡新系列問世，預期整體營收與獲利將攀升。

近期AI加速器出貨時程出現雜音，技嘉認為，對營運沒有影響，甚至有急單挹注，H200晶片的客戶新開案需求龐大。

製造布局方面，技嘉在東南亞、歐洲、美洲的AI伺服器組裝產能，將於下半年陸續開出，開始貢獻實際營收及獲利。

AI 技嘉 毛利率 營收 英特爾 超微

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