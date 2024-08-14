寶成上半年獲利增79% 業外挹注每股賺2.74元

製鞋大廠寶成工業今天董事會通過上半年度財務報告，合併營收為新台幣1286.16億元，年增0.9%，另受惠轉投資收益、外幣兌換利益等業外挹注，歸屬於本公司業主稅後淨利為80.66億元，年增79.3%，每股盈餘2.74元。

寶成工業說明，上半年度合併營收1286.16億元，主要得益於鞋類製造業務的穩健復甦態勢，抵銷運動用品零售業務銷售相對疲弱的不利影響。

寶成指出，鞋類製造業務仍是今年上半年合併營收主要來源，其中成品鞋的平均售價雖因產品組合變化而下降，但隨著產業迎來復甦、營運逐步回暖，加上低基期的支持，出貨雙數較去年同期明顯提升，帶動鞋類製造業務營收年增6.9%，合併營業收入占比增至65.4%。

運動用品零售業務方面，寶成指出，面對經營環境日益複雜多變，消費者購買意願趨於疲弱，儘管上半年線上銷售維持增長，但相關營運所在城市的購物場域人流不振，導致運動用品零售業務的整體銷售較去年同期減少8.9%，合併營業收入占比降至34.2%。

寶成工業指出，上半年合併營業毛利316.80億元，年增4.1%，合併營業毛利率達24.6%，年增0.7個百分點，主要歸因於鞋類製造業務的產能利用率大幅提升、產能配置靈活多元，以及降本增效進展顯著。同時，運動用品零售業務的折扣幅度也有所改善。

合併營業外收入及支出方面，寶成上半年度依權益法認列投資收益56.89億元，年增19.95億元，主因認列直、間接持股18.09%南山人壽相關轉投資收益46.37億元，較去年同期增加18.96億元。

此外，寶成上半年淨外幣兌換利益較去年同期增加9.65億元、處分關聯企業淨利益增加7.42億元等，上半年合併營業外淨收益為72.60億元，年增31.01億元，增幅74.6%。