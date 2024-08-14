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上福財報／上半年每股純益1.62元 下半年營運可望優於上半年

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

上福（6128）公布上半年合併財報，合併營收27.65億元、年增3.0%，營業毛利11.66億元，稅後純益2.06億元、年減4.6%，每股稅後純益1.62元。法人表示，隨著併購Katun的效益持續擴大，上福下半年營運可望優於上半年。

上福第2季合併營收13.90億元，季增1.1%、年增5.7%，稅後純益0.94億元、年增3.2%，每股稅後純益0.74元。上福7月合併營收4.70億元，月增3.5%、年增17.8%；累計前七月合併營收32.35億元、年增4.9%。

上福2018年斥資30億元併購美系事務機耗材通路商Katun，近年來積極調整營運結構，其中斥資8億元規劃的集團新營運總部今年6月落成啟用，Katun的研發、供應鏈管理均由美國移至新總部，營運效率進一步提升。

據了解，Katun今年已與一家印表機大廠簽訂銷貨合約，預計最快第3季末開始出貨，將增添集團的業績成長動能。而Katun與原廠的銷貨合約簽訂後，將有助Katun營收挑戰50億元大關，今年上福業績也可望較去年成長。

另外，上福董事長王瑞宏表示，新營運總部的啟用，不但有助於集團資源整合，產品研發測試到上市的時間也至少縮短三分之一以上，可有效節省成本，大幅提升市場競爭力。

併購 營收 財報

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