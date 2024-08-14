東元第2季獲利創高 上半年每股賺1.33元

最近實在沒有多餘的心力follow金控配息，經過網友告知，才知道昨天是華南的配息日，這次華南金配發現金1.2元，股票0.1元，但是華南金終場收跌了0.95元，接近這次的配息金額，被笑說一天除權息兩次！

2024-08-14 13:24