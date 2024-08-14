東元第2季獲利創高 上半年每股賺1.33元
機電大廠東元今天公布上半年財報，稅後獲利新台幣28.06億元，年減25.2%，每股純益（EPS）1.33元，低於去年同期的1.78元，其中第2季獲利16.47億元，創歷年單季和同期次高，次於去年第2季的21.22億元，今年第2季每股賺0.78元。
東元上半年合併營收282.55億元，年減5.7%，上半年毛利率25.56%，較去年同期25.06%增加0.5個百分點，上半年營業利益率11.49%，較去年同期11.61%微減。
其中東元第2季營收145.26億元，單季毛利率25.25%，較第1季25.91%微減，營益率11.1%，較第1季11.9%微減。
東元先前表示，印度分公司TEMICO獲得印度主要電動車製造商訂單，將提供5000輛9公尺及12公尺電動巴士直驅動力系統，以及5萬輛輕型商用車動力系統，合約為期3年，計劃從2025年第1季開始量產交付。
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