華紙法說會／總座：7月價格下壓出現買氣 第4季展望樂觀

華紙（1905）14日舉辦法說會，華紙總經理陳瑞和表示，大陸市場目前看來第4季比第3季樂觀，7月價格下壓後，市場出現買氣，但要再觀察8、9月走勢，市況才會更明朗。

華紙公告半年報，上半年合併營收106.9億元，較去年同期增加1.6%，營業毛利8.03億元，毛利率7.5%，然因4月花蓮地震影響生產及銷售，為此提早進行廠區設備歲修，導致每股稅後虧損0.13元。隨著震後復原逐漸告一段落，紙漿與紙品銷量均有提升，營運回穩，6月已轉虧為盈。

陳瑞和表示，花蓮地震是造成第2季虧損的主因，花蓮廠因此減少5萬噸產能到市場上去，最大虧損是發生在4月，5月隨著機台逐步復原虧損減半，6月轉盈。

展望產品價格走勢，陳瑞和表示，漿價在5、6月來到今年以來高峰，但7月出現下跌，主要是中國大陸對消費市場的不確定性，信心下滑，造成國際漿價走弱。不過，在巴西主要漿廠調降價格後，8月第一周對漿的回補明顯，目前看來並不是沒有需求，而是先前價格攀升，無法反應在紙品價格上，造成中國大陸買家縮手，但隨著價格下滑，買氣出現，回補力道高於市場預期。

此外，華紙先前公告子公司廣東鼎豐將增資美金252萬元，主要用途是擴建。陳瑞和說明，廣東鼎豐將兩台設備由抄漿改為抄紙，未來將多兩台衛生紙抄紙機。本來生產漿，現在直接生產成品，好處是整個能耗可以下降，且可創造更高的價值。

展望下半年，全球政經情勢混沌多變加上極端氣候威脅未減，華紙規劃擴大花蓮廠「木質素汽電共生」發電量，以達到全廠「綠色能源」自給自足，朝向綠色產業轉型。

華紙也將持續強化「綠色產品」的行銷推廣。環境部宣布自9月起，全台灣禁止使用一次性塑膠飲料杯，華紙「益利CircuWell全紙回收容器」沒有塑膠PE淋膜，採獨特塗佈技術讓紙張做到防水阻油，符合FDA食品標準，通過歐洲、美國與澳洲三地生物分解認證，使用後可直接進入一般紙類回收系統，免去複雜處理程序，提高回收率與得漿率，兼顧環保與經濟效益，引領食安非塑潮流。