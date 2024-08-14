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華南、合庫金都配息 股價、殖利率都下跌 資深股民無奈：難怪都改存高股息

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

最近實在沒有多餘的心力follow金控配息，經過網友告知，才知道昨天是華南的配息日，這次華南金配發現金1.2元，股票0.1元，但是華南金終場收跌了0.95元，接近這次的配息金額，被笑說一天除權息兩次！

今天上場的是另外一家官股金控合庫金，這次配發0.65元現金，0.35元股票，以今天的收盤價26.45元來計算，現金殖利率2.46％，總殖利率3.78％，實在不怎麼高啊！難怪一堆人寧願選擇高股息ETF，而棄守金融股這塊啦。

無論如何，金融股還是有其吸引人的部份，光是政府幫你看牢牢，就是長期投資的一個好選擇啦！而官股金控在承平時期雖然沒有亮眼表現，但四平八穩倒是令人稱羨，有想要納入官股金控配置的投資人，不妨趁最近除權息價格加上大環境下跌，選擇一個好價位進場吧！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2880華南金 合庫金 金融股

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