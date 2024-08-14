台灣大成電信獲利王！賺錢該賣出？加碼等後續漲？艾蜜莉：你知我知就不是消息

電信三雄獲利王換人！7月的自結EPS，台灣大以0.61元奪冠。勝過中華電的0.37元、遠傳的0.29元。

台灣大自結7月稅後淨利是18.4億元，

年增率有8成以上，除了是暑假大家出國玩，漫遊服務方面的業績有所提升、以及網路整併的進度超前以外，其實台灣大的7月EPS創高，主要是來自業外的股利收入。

今天朋友看到這則新聞跟我說，台灣大獲利這麼好～記得之前在APP的哈啦區我有提到賣出，後來有賣嗎？

因為她想說後面有沒有可能還有上漲行情，要不要趁現在賣出，或是再等一波漲勢後再來賣，想問我賣了沒，作個參考。

參考什麼啦。

自己的獲利自己決定就好了，而且台灣大的這個收入並不是公司常態收入，是一次性獲利，甚至公司的獲利是已發生事件，你知道、我知道，大家都知道，幾乎沒有什麼可以套利的空間。

如果因此去期待股價上漲就不客觀了，不用糾結會不會因為獲利創高而大漲，自己決定要賺多少，再去決定買賣才是上策。

也藉此做個紀錄，台灣大之前是在7月12日，因為除息出現便宜價買進的，後來經歷8月5日台股重挫不跌反漲，隔天8月6日台股反彈的時候反而就跟著大漲了，股價到達合理價以上，我是在那時候賣出在108.x元，

我也跟朋友說，現在股價107.x元，其實差不多，她自己做決定吧。

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