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中保科上季EPS 1.78元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中保科（9917）昨（13）日公布第2季稅後純益為7.88億元，年增22.5%，每股純益1.78元，再創歷史新高；累計今年上半年稅後純益14.08億元，年增18.4%，每股純益3.18元。

中保科長期聚焦發展人工智慧（AI）驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布局發威，未來的發展藍圖以科技生活為主軸，打造全方位智慧服務，中保科將以AIoT技術打造智慧城市相關需求，帶動第2季及上半年的營收、獲利再衝高。

法人分析，中保科持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場，以及AI智慧園區，成為2024年營運三大重要引擎動能，根據台經院公布的預測，2024年GDP成長率為3.15%，加上國內就業市場穩定將支撐內需表現，民間消費將穩健成長，中保科今年可望受惠台灣經濟的提升帶動營收成長。

中保科搶攻智慧城市商機布局也開始發揮效益，包括智慧樓管、行動照護救援、家庭守護、中保無限+SOS、無人化智慧餐飲服務，以及AI無人機勘災創新應用，這些應用都是能夠解決缺工、落實EGS，以及幫政府企業降成本等三個痛點需求的創新解決方案，隨著未來各種場域的運用愈來廣，將進一步推升業績成長。

中保科指出，AI大行其道，中保科善用AI科技協助各大城市發展成為永續智慧城市，隨著智慧城市商機近年來不斷發酵，推估2035需求大爆發，智慧城市發展不是以AI去取代人力，而是運用AI提升能力及效力。

AI 中保科 智慧城市

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