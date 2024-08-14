南僑上季EPS 1.08元

南僑（1702）昨（13）日公告財報，今年第2季稅後純益達2.68億元，年增11%，每股純益為1.08元；累計今年上半年稅後純益為6.29億元，年增68%，每股純益為2.54元。

南僑指出，由於掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，推動企業組織靈活運用，帶動業績不斷衝高。南僑同時積極推動旗下重要的子公司上市，轉投資的皇家可口公司是國內冰品供應大廠，自有品牌杜老爺系列冰品一直是市場上的熱銷產品，隨著業績穩健成長，目前已規劃明年送件走上IPO之路。

另外，旗下另一家重要小金雞泰國南僑也將IPO，上市地點則還在規劃中，主要是泰國南僑銷售市場除了東南亞地區以外，還有很多產品是銷售到歐美市場。

南僑中國大陸油脂事業經營27年，南僑食品集團（上海）已於2021年5月在上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，所募資金用於擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產能、擴建冷鏈倉儲及研發中心，很 早就成為母公司南僑重要的金雞母。

南僑指出，在烘焙油脂相關產品、冷凍麵糰、米製品、冰品上，持續加碼投資設備、人才、研發等，持續發展以食安高規格及健康趨勢潮流商品，並滿足客戶應用所需材料上，更多元全方位的供應。

家品事業方面，開發符合消費者不同場景使用的洗劑用品，更多功能性及細膩化的服務分眾市場，以健康環保愛地球的信念。以油脂事業為例，持續推出符合國際標準的「潔淨」及「無添加」的NEBOS系列油脂，朝減少汙染物生成及降低製程碳排研究。