台泥上季EPS 0.25元

台泥（1101）昨（13）日公布今年上半年財報，上半年合併營收645.13億元，年增19.5%；稅後純益42.22億元，年減約14.7%，每股純益0.51元。第2季稅後純益22.67億元，每股純益0.25元。

針對上半年獲利不如預期的原因，台泥說明，除了中國大陸水泥場持續供過於求，導致營收及獲利皆減少外；台灣市場方面，台泥所屬和平電力除了原本就排定第1季的技改大修，因電廠位於0403強震震度最大區域，導致上半年和平電力營運天數較去年同期減少約93天，以致大幅減少和平電力對台泥貢獻的營收及獲利。

台泥表示，位於花蓮和平的工業港、電廠及水泥廠歷經上半年強震以及兩次天然災害重創後，至今尚未完全復原，也影響出貨。預期年底前台泥花蓮和平港電廠區域應可陸續恢復正常營運。

台泥指出，由於提早布局歐亞低碳水泥市場，今年3月進一步完成土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor水泥擴大持股，第2季起完整認列土葡子公司營收，帶動今年第2季及上半年的營收都較去年同期增加，也降低大陸水泥及和平電力獲利減少對台泥的衝擊。另一方面，台泥國內外儲能事業體上半年營收均較去年同期增加。

展望今年，台泥指出，台泥自2021年收購歐洲儲能公司NHOA後，NHOA在全球五大洲布建儲能不到三年成長20倍，目前已經超過2,000MWh。至今在南歐建造1,277充電站，4,977個充電點；加上台灣的台泥儲能擁有充儲一體的技術與EnergyArk水泥儲能櫃專利產品。