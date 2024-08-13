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東元揪伴拓展礦業市場

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

東元（1504）昨（13）日宣布，與電機變速控制大廠丹佛斯簽訂策略合作備忘錄（MOU），共同拓展亞太地區重工礦業市場，雙方策略合作聚焦690V及高達1400KW中高壓馬達等客製化專案，衝刺業績。

東元總經理范炘表示，因應全球能源轉型而產生對關鍵礦物資源的需求增加，東元馬達與丹佛斯變頻器策略結合，將提供礦業客戶高效節能的動力需求，尤其針對澳洲與印尼等富含鋰礦、銅礦和鎳礦的重點國家，協助礦業客戶提高營運效率和永續性。

東元強調，旗下中高壓馬達長久以來獲得礦業客戶信任，未來與丹佛斯的策略合作案，聚焦690V及高達1400KW的中高壓馬達等客製化專案，丹佛斯則提供可以克服嚴苛環境使用的中高壓變頻器，雙方合作範圍包括：提供全方位馬達與變頻器解決方案、擴大市場占有率，以及進行聯合行銷和業務發展，同時強化客戶服務。

丹佛斯傳動亞太和印度地區負責人Krisada Phetsuksiri表示，透過結合丹佛斯和東元的專業知識與技術，有信心為客戶創造更多價值，促進礦業的永續發展。

東元

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