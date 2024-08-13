冠軍財報／第2季轉虧為盈 並創近六年同期新高

冠軍（1806）13日公布第2季合併營收為8.3億元、年增1.6%，稅後純益519萬元，優於去年同期虧損約2,471萬元，每股純益（EPS）達0.01元，不僅較去年同期順利轉虧為盈，並創近六年同期新高。

冠軍建材累計今年上半年合併營收達16.85億元、年增15.9%，稅後純益1,533.1萬元，每股純益達0.04元，均優於去年同期虧損5,692.4萬元、每股淨虧0.15元，並優於2023年全年損益平衡表現，顯見公司營運已漸入佳境。

冠軍建材表示，受惠台北大巨蛋、高雄內惟藝術中心、清華大學成功湖步道採用冠軍再生綠建材產品，帶動第2季再生綠建材產品銷售年增14.8%，占整體營收比重達24.1%，再加上工程通路業務訂單出貨增加，讓第2季整體毛利率達26%，營業利益率1%，稅後淨利率1％，締造三率三升的好成績，也是冠軍單季獲利寫近六年同期新高的關鍵。

隨著7月計劃實施低碳（低蘊含碳）建築評估和標示制度（LEBR），針對建築物在建材生產運輸、施工興建、修繕和拆除階段使用低碳建材和工法，降低建築物的蘊含碳排放，冠軍建材觀察，近期市場對低碳綠建材、節能工法需求持續增加，公司亦同步推出綠建材及綠色創新工法，包括「科技節能石」厚磚新品，以及「外牆乾掛節能」、「架高節能」之兩大綠色創新工法。

冠軍建材表示，以「外牆乾掛節能」工法來說，能有效達到室內降溫四度，冷氣用電可減少24%~36%，住宅總電耗能降低4.8%到7.2%、辦公類總電耗能降低12%到18%；「架高節能」工法可應用於屋頂，有效隔絕90%熱傳導、架高15公分樓板降溫可達15℃，並獲建商、設計師青睞。