永豐餘上半年每股賺0.18元 華紙每股虧0.13元

永豐餘（1907）昨（13）日公布第2季財報，單季稅後純益0.12億元，年減93.2%，每股純益（EPS）0.1元，累計上半年稅後純益2.91億元，年增51%，每股純益0.18元。

永豐餘上半年受到總體經濟復甦平緩，消費者支出意願仍偏保守，台灣及越南造紙緩步復甦。永豐餘大陸揚州廠因整體景氣復甦不如預期，呈現虧損狀況，永豐餘表示，造紙業受中國大陸疫後景氣的重大影響，不只永豐餘在揚州，其他的造紙行業在中國也都受到很大衝擊，且通膨、升息對企業經營都是很大挑戰。

華紙同時公布第2季獲利，單季稅後虧損1.84億元，每股淨損0.17元，累計上半年稅後虧損1.37億元，每股虧損0.13元。

展望未來，綠色產品部份，華紙致力於提升纖維材料的多元應用，在生物固碳基礎上朝全循環前進，衝刺高值化產品。