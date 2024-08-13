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三陽上半年每股賺3.37元 機車銷售亮眼

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽工業（2206）昨（13）日公布第2季財報，單季合併營收180.78億元，年增3.97%，毛利率約20.98%，合併營業利益達18.29億元，年減2.88 %，稅後純益為12.83億元，年減51.91%，每股純益（EPS）為1.62元。

三陽公司表示，第2季四輪、二輪本業穩定成長，在業外收入方面，本季未認列資產處份利益，由於去年第2季認列部分新竹安駕中心土地建物處份利益約10.83億元，因此本期獲利較去年同期衰減。去年第2季稅後純益為22.72億元，若排除土地建物處份利益，今年獲利較去年仍有小幅成長。

三陽上半年合併營收為348.96億元，年增6.64%，毛利率約20.58%，合併營業利益達35.27億元，年增0.57%。稅後純益為26.68億元，年減26.38 %，EPS為3.37元。

三陽工業（2206） 毛利率 營收

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