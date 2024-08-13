潤泰全上半年賺贏去年

潤泰全（2915）昨（13）日公布第2季財報，單季稅後純益逾38億元，年減15.7%，每股純益（EPS）3.65元；累計上半年稅後純益約82.7億元，年增77.5%，每股純益7.93元，上半年賺贏去年全年。

潤泰全第2季獲利與去年同期相比稍有衰退，潤泰全副總李天傑表示，主因是去年利息收入以及業外投資與今年相比獲利較多，因此單季來看呈現衰退。

潤泰全除紡織、零售穩定成長，另靠著南山人壽與潤泰新帶來獲利引擎，更有土地資產、多元轉投資作為潛在價值，今年上半年獲利年增逾七成。李天傑指出，今年上半年轉投資部分，南山人壽認列金額約53億元，潤泰新部分則是26億元，幫助整體獲利成長。

潤泰全透過潤成轉投資南山人壽，綜合持股26.62%，李天傑表示，南山人壽今年上半年包括新契約保費收入、營收、淨利皆成長，雖然去年沒有發放現金股利，但有發放股票股利，隨著美國升息機率降低，大環境對壽險業相對有利。

零售部分，潤泰全目前代理五個品牌，店數已來到54個據點，主要進駐百貨公司、街邊店、購物中心，將持續尋找知名國際品牌做代理業務。另，大潤發中和量販店每年穩定貢獻12億~13億元的營收，獲利表現落在1,000萬~2,000萬元，即便市場競爭激烈，但營收、獲利穩定成長。

潤泰全董事會同時決議通過將處分，公開標售方式出售桃園市觀音區觀音廠土地及廠房，潤泰全表示，此廠處於閒置狀態，因此決定出售以活化資產。土地資產方面，觀音廠4,600坪土地目前委託仲介處分，預估市價10.19億元，中壢一廠土地變更後約5,500坪，另，新豐土地近5,700坪、台中土地8,400坪，以及桃園楊梅廠3.3萬坪皆帳列投資性不動產，分別作為停車場或出租給集團公司使用。整體土地市價最保守估計為110.03億元，多數選擇待價而沽，沒有立即處分的迫切性。