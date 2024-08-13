信義看好房市熱絡穩健

信義房屋（9940）昨（13）日在第2季線上法說會中表示，受惠房市交投熱絡，民眾購屋信心不墜，單季仲介本業較去年同期成長；展望未來，因房市已走到景氣擴張期，加上當前通膨仍偏高、資金仍多，景氣也是正面加分，認為後續房市將續航、維持熱絡穩健市況。

信義房屋指出，由於市場資金充沛，加上房市政策仍有助於房市交易量的維持，民眾購房信心不墜，以及上半年日圓持續走貶，且日本信義積極舉辦物件說明會，讓集團第2季房仲本業較去年同季成長約35.3%，整體仲介上半年業績較去年同期成長約40%。

展望下半年至明後年房市，信義房屋認為接下來整體成交量能擴張不易；不過因當前國內通膨仍偏高，加上資金水位仍多，景氣也是正面加分，又有新青安政策加持，小宅預計仍將受惠。