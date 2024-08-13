快訊

「前總座」自爆是人頭、見柯帳本大驚 木可聲明怒告葉智光：從未任職本公司

被站務員制止騎腳踏車 老翁毆打、恐嚇「再帶綠議員鬧車站」…台鐵說話了

中保科財報／第2季每股賺1.78元 再創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中保科（9917）第2季稅後純益為7.88億元，年增率22.5%，每股稅後純益為1.78元，再創歷史新高；累計上半年稅後純益為14.08億元，年增率18.4%，每股稅後純益為3.18元。

中保科長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布局發威，未來的發展藍圖以科技生活為主軸，打造全方位智慧服務，中保科將以AIoT技術打造智慧城市相關需求，第2季及上半年的營收、獲利再衝高。

法人分析，中保科持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能，根據台經院公布的預測，2024年GDP成長率為3.15%，加上國內就業市場穩定將支撐內需表現，民間消費將穩健成長，中保今年可望受惠台灣經濟的提升帶動營收成長。

中保科搶攻智慧城市商機布局也開始發揮效益，包括智慧樓管、行動照護救援、家庭守護、中保無限+SOS、無人化智慧餐飲服務，以及AI無人機勘災創新應用，這些應用都是解決缺工、落實EGS、以及幫政府企業降成本三個痛點需求下的創新解決方案，隨著未來各種場域運用愈來廣，進一步推升業績成長。

AI 中保科

延伸閱讀

台中「服務e櫃台」線上平台 智慧城市獲微軟肯定

美國微軟高層肯定中市府智慧成效 盧秀燕：很不容易

藍委批消防署耗資2.8億重購消防無人機 消防署晚間火速回應了

保二進駐關鍵基礎設施 鄭麗君：將升級反制無人機侵擾能力

相關新聞

長榮財報／第2季大賺超過1個股本 年增478%、EPS 13.72元

長榮海運（2603）13日董事會通過113年第2季財務報告，第2季合併營收為1,063.29億元(年增57.79％)，稅...

信義房屋Q2每股盈餘0.92元 仲介本業營收年增35%

信義房屋今（13）日召開113年第2季法說會公布財報，第二季合併營收42.86億元，年增23.13%，合併淨利6.85億...

元大金（2885）為何除權息不同天？ 不敗教主：先領股息再買回能配多一點股

投資股票就是靠長時間的複利累積，儘管是少少的配股，長時間後有是會很驚人的。

永豐金、台新金、合庫金「高CP值」比較誰勝？這2檔股價成長卻沒入選

我們在買東西的時候常會比價，會想買CP值高的產品，財經雪倫常想這個方法應該也適用在投資上。

玉山金（2884）缺少壽險享受到大漲紅利有限！ 艾蜜莉：現階段以賺價差為主

玉山金因為缺少壽險這款版圖，因此可以說是最專注在銀行這一塊發展的金控，有人可能覺得少了壽險就不容易參與到資本市場的漲跌，像這幾年股市大漲能享受到大漲的紅利就明顯有限。

新屋市場買氣旺 代銷雙雄上半年獲利爆發

新屋市場買氣暢旺、建案交屋挹注，帶旺代銷雙雄海悅、愛山林上半年獲利翻倍跳，其中，海悅上半年稅後純益激增2.6倍、每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。