中保科財報／第2季每股賺1.78元 再創歷史新高
中保科（9917）第2季稅後純益為7.88億元，年增率22.5%，每股稅後純益為1.78元，再創歷史新高；累計上半年稅後純益為14.08億元，年增率18.4%，每股稅後純益為3.18元。
中保科長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布局發威，未來的發展藍圖以科技生活為主軸，打造全方位智慧服務，中保科將以AIoT技術打造智慧城市相關需求，第2季及上半年的營收、獲利再衝高。
法人分析，中保科持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能，根據台經院公布的預測，2024年GDP成長率為3.15%，加上國內就業市場穩定將支撐內需表現，民間消費將穩健成長，中保今年可望受惠台灣經濟的提升帶動營收成長。
中保科搶攻智慧城市商機布局也開始發揮效益，包括智慧樓管、行動照護救援、家庭守護、中保無限+SOS、無人化智慧餐飲服務，以及AI無人機勘災創新應用，這些應用都是解決缺工、落實EGS、以及幫政府企業降成本三個痛點需求下的創新解決方案，隨著未來各種場域運用愈來廣，進一步推升業績成長。
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