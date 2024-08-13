復盛應用財報／上半年獲利16.75億元 賺超過一個股本

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）13日公布第2季獲利7.45億元，年增42.3%，每股純益5.56元。該公司指出，今年出貨旺季提前自8月啟動，本季營運表現將會明顯比第1季和第2季好，第4季並可更上層樓。法人預期全年有機會挑戰賺進三個股本。

法人指出，觀察復盛應用今年上半年營運變化，隨著旗下品牌客戶群的產品庫存去化已告一段落；同時，相繼上架的新款產品熱銷，進一步有追加訂單落袋，挹注該公司第2季出貨呈現淡季不淡態勢。

依該公司公布財報數據，第2季營收為61.42億元，比去年同期的50.57億元，增加21.5%，而在毛利率高達25%的加持下，加上匯兌利益挹注，單季交出稅後純益7.45億元的亮麗獲利成績，年增42.3%，每股純益5.56元。

累計今年上半年稅後純益達16.75億元，相較去年同期的12.34億元，成長35.6%，每股純益12.57元。值得一提的是，該公司今年上半年營運表現傲視業界，其營收是為其他三家同業明安（8938）、鉅明（8928）和大田（8924）加總合計的1.1倍，獲利更是高達1.5倍。