寒舍財報／上半年獲利撐竿跳、增逾3倍 大賺逾半個股本

寒舍（2739）13日董事會通過第2季財報，在淡季逆勢衝出歷史新高，稅後淨利3.52億元、每股盈餘3.85元，再締新猷。寒舍表示，受惠首季旺季營運績優及第2季投資獲利，累計上半年稅後淨利為5.19億元，年增達328.61%，每股盈餘達到5.67元，寫下同期新高，超越去年全年表現。展望後市，看好各節慶旺季，下半年營運有望續攀巔峰。

寒舍第2季傳統淡季表現不淡，受惠國際商務差旅需求強勁，合併營收11.49億元，年增3.82%。在台股走揚帶動投資收益大增的挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.52億元，季增111.14％、年增801.28％，每股盈餘從去年同期0.43元增至3.85元，齊創歷史新高。

寒舍表示，去年因疫後內需餐飲報復性消費激勵，今年則回歸正常消費動能，第2季餐飲營收6.45億元，續創同期次高，集團飯店旗下「十二廚」與「探索廚房」自助餐廳分別與餐飲品牌「台南阿霞飯店」與「池先生馬來西亞傳統料理」合作主題美食節，帶動討論熱絡、訂位持續爆滿。台北寒舍艾美酒店全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」與外賣店「Drip & Dough」亦在5月起正式營運挹注營收動能。此外，集團旗下各館飯店宴會廳會議需求暢旺加持下，帶動第2季營運表現。

觀察2024年上半年除年節住房表現亮眼外，國際商務客來台數超乎預期，北部飯店整體住宿市場大好，且有諸多國際大展加持，讓首季住房業績表現亮眼。第2季住宿雖因403地震影響，不少商務人士取消或延後來台，但遞延效應下仍在5月催出業績新高，加上日本黃金週助攻，日本黃金週同期住房率相較2023年成長14%、平均房價更成長22%，6月COMPUTEX展期的團體訂房需求更為去年2倍，推升第2季住宿業績達4.78億元、年增10.39%，創歷史次高。

展望後市，寒舍表示，下半年迎來觀光與餐飲旺季，隨著國際航班增加、國際會展陸續舉辦，預期將會帶來另一波營運高峰。餐飲部分也力邀國際米其林名廚、人氣知名烘焙品牌等快閃客座，以期創造消費誘因並刺激業績。過往集團三節銷售主力的中秋節，今年銷售量目標更拉抬至2.7萬盒，目前銷售成績亮眼。宴會業務團隊亦將在9月於台北喜來登與台北寒舍艾美舉辦婚禮體驗日，提供新人主題化小桌數的方案需求，搶攻婚宴商機。