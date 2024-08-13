三陽財報／上半年EPS 3.37元 稅後淨利26.68億元

三陽工業（2206）13日董事會通過第2季財報數字，單季合併營收180.78億元，年增3.97%，毛利率約20.98%，合併營業利益達18.29億元，年減2.88%。稅後淨利為12.83億元，年減51.91%，每股盈餘（EPS）為1.62元。

累計上半年合併營收為348.96億元，年增6.64%，毛利率約20.58%，合併營業利益達35.27億元，年增0.57%。稅後淨利為26.68億元，年減26.38%，EPS為3.37元。

三陽公司表示，第2季四輪二輪本業穩定成長，在業外收入方面，本季未認列資產處分利益，由於去年第2季認列部分新竹安駕中心土地建物處分利益約10.83億元，因此本期獲利較去年同期衰減。去年第2季稅後淨利為22.72億元，若排除土地建物處分利益，今年獲利較去年仍有小幅成長。

二輪事業方面，在台灣機車2024上半年銷售量Top 10的競賽中，三陽包辦金、銀、銅牌，市占金牌為SYM Jet SL+ 158，銷售24,477台，市占銀牌及銅牌同為SYM平價機種迪爵車系共37,281台，SYM Woo 115以13,301台取得第七名佳績，SYM MMBCU 158以11,609取得第八名，SYM活力125以10,986取得第九名，SYM CLBCU 125以10,007站上第十名，在總市場累計銷售347,582台的排名榜中，三陽機車共有7個車款擠進前10名，市占率達40.9%，顯見三陽在高階及平價市場都受到消費者熱烈喜愛。

四輪事業部分，上半年南陽實業代理Hyundai現代新車累計銷售高達12,450台，成績創歷史新高，平均每月銷售突破兩千台，年增長率達到10%居國產品牌之冠。在此期間，國產主力車款Tucson L除了有汽油、油電二種動力外，在五月推出的次世代個性跑旅Tucson LN-Line加持下，上半年繳出4,764台亮眼成績。同時，全市場MPV銷售冠軍CUSTIN上半年銷售達到3,028台，非豪華中大型MPV占有率高達51%；上半年改款上市的VENUE全面升級Level 2半自動駕駛科技，以活潑亮麗的外觀造型更擄獲年輕消費者的喜愛，因此上半年總營持續成長。