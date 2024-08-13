鋼鐵銷售數增加 中鋼上半年獲利大增逾6倍

中鋼今天公告上半年財報，受惠於受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，加上工程契約變更認列利益、礦業投資配發股利及利息收入增加，稅後純益為新台幣19.64億元，年增634.17%，每股純益（EPS）為0.13元。

中鋼今年第2季稅後純益為13.24億元，年增33.41%，EPS為0.09元；展望今年下半年，中鋼指出，第3季為傳統淡季，要觀察9月美國Fed是否降息，第4季無雨季，希望能有更好營運成果。

另外，台灣汽車銷售穩建，廠辦與住宅營建需求熱絡，帶動汽車、家電和建材相關鋼需求上升，加上政府揭示「大投資台灣」計畫，預告將引導資金投資都市更新、建設社會住宅等國家戰略產業，長期用鋼需求成長可期。

中鋼今天也召開董事會，通過2023年永續報告書核議案。中鋼指出，2023年度永續報告書，是依照全球永續報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）的指引，以及證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」編製，涵蓋2023年公司相關營運系統與活動。

永續報告書收錄中鋼永續目標及重要執行成果，如2023年中鋼已達成減碳量35.8萬公噸、自發自用綠電共5萬8554度、製程用水回收率達98.5%，獲得碳揭露專案（Carbon Disclosure Project, CDP）氣候變遷（Climate Change）領導等級、水安全（WaterSecurity）管理等級的成績，希望以永續發展為本的競爭優勢，實踐永續發展目標。

中鋼董事會並決議，發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，發行總額最高不超過300億元，依市場狀況，得採一次或分次發行。