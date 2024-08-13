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長虹財報／新案交屋！第2季EPS 1.28元 全年業績拚百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

長虹（5534）13日發布財報，第2季稅後純益3.71億元、年增7549.4%，每股稅後純益（EPS）1.28元；累計上半年稅後純益4.58億元、年增207.5%，每股稅後純益1.58元。

長虹今年預計有五大案可望完工入帳，包括「長虹天擎」、「長虹詠吉」、「央泱長虹」、「長虹天韻」及「松德長虹」，合計總銷達180億元，其中有一半的個案約在第3季後才啟動交屋作業。

法人指出，若工程進度順利，以五案的總銷估算，長虹今年營收應該可突破百億元，而長虹今年前7月營收30.63億元，預計多數個案集中在第3、4季交屋認列，下半年動能可期。

推案方面，長虹指出，今年預計推出5筆住宅個案，包括總銷24億元的北市康定路公辦都更案「康定長虹」、總銷75億元的新北林口力行段「長虹天聚」、總銷約42億元台中「長虹天籟」、總銷120億元的桃園龜山「長虹詠序」、總銷80億元的大直北安路都更案「長虹top31」其中長虹預計分回40億元，若今年來得及，還有總銷60億元的新莊A3捷運附近約2千坪的新莊住商案，合計今年推案量逾300億元。

展望未來，長虹表示，目前公司已取得建照個案達11筆，總銷達720億元，未來動能無虞，未來購地持續瞄準北台灣住宅用地，今年以來也斥資27.2億元買下桃園市桃園區桃合段約2,791坪土地以及10.2億元買林口區建林段土地。

公辦都更 長虹

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