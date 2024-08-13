貨櫃三雄震盪 台船獲大單股價強漲

陽明、萬海率先公布財報，第2季獲利強勁，分別帶動上半年每股賺6.66元、5.77元，但市場擔憂旺季變數、運價走跌，貨櫃三雄今天股價震盪；台船獲萬海大筆商船訂單，挹注股價強漲。

上半年因紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響，航運市場量價齊揚，陽明海運第2季每股盈餘3.98元，累計上半年每股盈餘6.66元；萬海航運上半年每股盈餘（EPS）5.77元．第2季為4.12元。

展望後續，陽明指出，全球景氣受眾多不確定因素影響，將購入2艘現行營運中的長租船，穩定船隊資源，強化航線競爭力。此外，陽明亦公告說明，所屬動明輪（YM Mobility）於寧波港作業時，船上發生失火事故，因相關單位正調查事發原因與責任，損失金額取決於後續事故處理作業，初估介於150萬美元至950萬美元之間，陽明後續會進行轉運安排、船舶檢修，且已啟動P&I（保護和賠償保險）、船體險及貨櫃險等。

萬海指出，第3季旺季受地緣政治、供應鏈分化及關稅壁壘等3因素影響，市場充滿挑戰。

市場擔憂旺季變數，加上國際運價走跌，貨櫃三雄今天股價震盪，萬海跌勢較重，股價跌破80元，跌幅近5%，陽明下跌逾3%，長榮股價跌幅在2%以內。

同時，萬海公告合計斥資約新台幣546.87億元至813.48億元，與台船簽署購入意向書，將交易16艘甲醇雙燃料全貨櫃輪；台船接獲大筆商船訂單，股價勁揚近8%，至18.45元。