貨櫃三雄震盪 台船獲大單股價強漲
陽明、萬海率先公布財報，第2季獲利強勁，分別帶動上半年每股賺6.66元、5.77元，但市場擔憂旺季變數、運價走跌，貨櫃三雄今天股價震盪；台船獲萬海大筆商船訂單，挹注股價強漲。
上半年因紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響，航運市場量價齊揚，陽明海運第2季每股盈餘3.98元，累計上半年每股盈餘6.66元；萬海航運上半年每股盈餘（EPS）5.77元．第2季為4.12元。
展望後續，陽明指出，全球景氣受眾多不確定因素影響，將購入2艘現行營運中的長租船，穩定船隊資源，強化航線競爭力。此外，陽明亦公告說明，所屬動明輪（YM Mobility）於寧波港作業時，船上發生失火事故，因相關單位正調查事發原因與責任，損失金額取決於後續事故處理作業，初估介於150萬美元至950萬美元之間，陽明後續會進行轉運安排、船舶檢修，且已啟動P&I（保護和賠償保險）、船體險及貨櫃險等。
萬海指出，第3季旺季受地緣政治、供應鏈分化及關稅壁壘等3因素影響，市場充滿挑戰。
市場擔憂旺季變數，加上國際運價走跌，貨櫃三雄今天股價震盪，萬海跌勢較重，股價跌破80元，跌幅近5%，陽明下跌逾3%，長榮股價跌幅在2%以內。
同時，萬海公告合計斥資約新台幣546.87億元至813.48億元，與台船簽署購入意向書，將交易16艘甲醇雙燃料全貨櫃輪；台船接獲大筆商船訂單，股價勁揚近8%，至18.45元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言