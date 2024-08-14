快訊

膽固醇對健康有害？不用吃藥就能控制？破解膽固醇常見4迷思

柯文哲假帳案 檢調搜索端木正會計師事務所、柯文哲辦公室 約談相關人

郵輪華語人才正夯 大學跨校「一條龍」取證獲國際認同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信金（2891）買60張價格33.95元！肥羊：股票下跌就是買難道要哭？

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

＊原文發文時間為8月13日

股市爆料同學會．肥羊】

買中信金（2891），60張，33.95元，累計中信金1259張，富邦金（2881）245.6張，國泰金（2882）256.7張，元大金（2885）253張，股票下跌，就是要買啊，難道要哭么嗎？

今天我們談談肥羊族的思想，許多財經網紅都是財經本科系出身，因此他們都是滿嘴財經理論，三小左側交易，右側交易，一堆簡單的股票買賣，被他們講到滿口術語，你爸連聽都聽不懂！

肥羊王是職業軍人出身，採用的是德意志軍事思想，強調的是閃電戰，德意志又稱狼族，肥羊王本名應該是叫蒼狼王，不知為啥變成肥羊王，叫錯就算了，沒差啦！

你不會看到肥羊王討論財報，大型金控就12家，討論個鳥毛啊，我甚至也不會去在乎三小會計原則，你爸炒股會賺錢最重要，沒有理論，只有實戰，沒有專業術語，只有銀行存摺，這就是肥羊王。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2891中信金 金融股

延伸閱讀

0050、006208指數ETF投資很難輸？但日本失落30年！網曝勝利前提

00929月領15萬要存1千張 達人試算19.88元以下合理價：1秘訣省1/2存股時間

行情總在半信半疑中成長！ 專家：空頭時通常大漲只會有一天

九月份究竟會降息多少…美國公債利率下滑！ 辣媽：目前預估1或2碼的差別

相關新聞

中國信託投信日本ETF傘型基金成立 8月20日掛牌

儘管近期市場波動劇烈，但日本經濟仍走在復甦的正確道路上；而估值合理的資本市場，更提供進場布局良機。中國信託投信三檔日股E...

中信金（2891）買60張價格33.95元！肥羊：股票下跌就是買難道要哭？

買中信金（2891），60張，33.95元，累計中信金1259張，富邦金（2881）245.6張，國泰金（2882）256.7張，元大金（2885）253張，股票下跌，就是要買啊，難道要哭么嗎？

台泥上季EPS 0.25元

台泥昨（13）日公布今年上半年財報，上半年合併營收645.13億元，年增19.5%；稅後純益42.22億元，年減約14....

南僑上季EPS 1.08元

南僑昨（13）日公告財報，今年第2季稅後純益達2.68億元，年增11%，每股純益為1.08元；累計今年上半年稅後純益為6...

中保科上季EPS 1.78元

中保科昨（13）日公布第2季稅後純益為7.88億元，年增22.5%，每股純益1.78元，再創歷史新高；累計今年上半年稅後...

聲寶 Q2 每股賺0.66元 11季新高

聲寶（1604）昨（13）日公告第2季歸屬母公司業主淨利2.39億元，季增7.6%，年增3%，每股純益0.66元，寫近1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。