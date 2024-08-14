中信金（2891）買60張價格33.95元！肥羊：股票下跌就是買難道要哭？

＊原文發文時間為8月13日

【股市爆料同學會．肥羊】

買中信金（2891），60張，33.95元，累計中信金1259張，富邦金（2881）245.6張，國泰金（2882）256.7張，元大金（2885）253張，股票下跌，就是要買啊，難道要哭么嗎？

今天我們談談肥羊族的思想，許多財經網紅都是財經本科系出身，因此他們都是滿嘴財經理論，三小左側交易，右側交易，一堆簡單的股票買賣，被他們講到滿口術語，你爸連聽都聽不懂！

肥羊王是職業軍人出身，採用的是德意志軍事思想，強調的是閃電戰，德意志又稱狼族，肥羊王本名應該是叫蒼狼王，不知為啥變成肥羊王，叫錯就算了，沒差啦！

你不會看到肥羊王討論財報，大型金控就12家，討論個鳥毛啊，我甚至也不會去在乎三小會計原則，你爸炒股會賺錢最重要，沒有理論，只有實戰，沒有專業術語，只有銀行存摺，這就是肥羊王。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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