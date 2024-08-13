國際品牌大客戶追單、7月營收飆 這兩檔居家股強攻漲停

受惠北美市場需求回升，居家生活股峰源-KY（6807）、慶豐富（9935）7月營收大幅成長，其中，峰源-KY一舉創下歷史新高，主要反應兩大國際品牌客戶追加訂單。慶豐富受惠主力客戶窗簾產品訂單出貨暢旺，7月營收也創下25個月來新高。

受到7月營收表現激勵，兩檔居家生活股今日股價皆強勢攻頂，其中，峰源-KY開盤即跳空漲停鎖死，慶豐富也在追價買盤進場下，股價成功鎖上漲停價位，成為盤面強勢股指標。峰源-KY 7月營收4.94億元，年增69.71%，也比上月增24.44%，累計前七月營收26.55億元，年增33.2%。

峰源-KY表示，7月營收創下歷史新高主要受惠第一大客戶IKEA、第二大客戶Williams-Sonoma不僅積極回補庫存，且暢銷款追加訂單，推升單月業績表現。 整體看來，品牌商經過去年庫存消化，目前北美市場庫存已去化完成，今年以來訂單需求轉強，從首季開始就有淡季不淡的現象，下半年旺季表現可期。

另外，峰源-KY為減少產能集中風險及貿易關稅風險，降低中美貿易戰衝擊，泰國新廠去年啟用，今年以來稼動率攀升，目前已接近滿載。該廠未來還有擴增產線的計畫，最大年產能可達70餘萬套沙發，主要生產Williams-Sonoma等客戶的產品。另，中國浙江省嘉興市的兩座工廠仍是主要生產基地，占整體產能的八成，沙發年產能近150萬套。

慶豐富公告7月合併營收5.29億元，月增10.61％，年增15.16％，並創歷年同期次高水準。累計前七月合併營收達29.36億元，年增22.46％。

慶豐富表示，受惠Lowe’s、Walmart主力客戶窗簾產品訂單出貨暢旺，加上線上電商客戶陸續推出促銷優惠活動，同步加大窗簾產品下單力道，挹注整體產能稼動率保持良好水準，帶動單月合併營收連續三月逐月成長，7月營收更突破5億水準，並達歷年同期次高。

慶豐富也看好第3季營運表現，包括實體零售、線上電商等客戶因應下半年美國年終消費旺季，加大祭出優惠活動促進銷售表現，不僅有助於窗簾業務接單熱度延續，以整體在手訂單能見度仍保持1-2個月水準。此外，以目前家紡毛毯接單表現來看，下半年出貨有機會優於上半年表現，為集團營運增添動能。