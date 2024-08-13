元大金（2885）為何除權息不同天？ 不敗教主：先領股息再買回能配多一點股

來補繳去年元大金配股的健保補充保費，這次要繳978元，如果用補充保費費率2.11%回推，領到了978 / 2.11% = 46351元的股票股利。因為有超過「單筆2萬元」的補充保費課徵門檻，要補繳2.11%的補充保費。那麼我是持有多少張？要注意一點，配股跟補充保費都是用「面額10元」來計算，所以是領到4635股。因為2023年元大金是發放0.15元股票股利，也就是一張配發15股，可以回推除權前我是持有4635 / 15 = 309張。

問題來了，我在去年領的股利，為何是今年補繳呢？其實股利是分成2種。

1.現金股利

元大在去年配發0.8元，如果用300張計算我可以領到24萬元，要繳240000 X 2.11% = 5064元。因為是發放現金利，健保局會「就源扣繳」，也就是元大在發現金股利給我時，會先幫我把5064元繳給健保局（真貼心啊），我只能拿到繳剩下來的錢240000 – 5064 = 234936元。

2.股票股利

因為是配股票而非現金，所以直接扣繳會有問題。如果股票跟現金股利是同一天除權息，那比較好辦，我的現金股利繳完補充保費後還剩下234936元，然後股票股利要繳950元（配發4.5張為4.5萬，乘上2.11%），一樣會從我的現金股利中扣除，所以我只能拿到234936 – 950 = 233986元。這樣現金跟股票股利的補充保費都繳清了，我就不用補繳。

除權息不同天

問題是元大金去年是在2023/6/29先除息0.8元，然後在2023/8/11再除權0.15元，除權息不在同一天，所以不能從現金股利中預扣股票股利的補充保費，因為有的人不一定會參加除權。所以只能在在除權後，再來補繳補充保費啦，是有點囉嗦，幸好超商可以繳費，然後又要多繳5元的手續費。

所以我要補繳的原因就是元大金不在同一天除權息。拿今年來說，2024/6/27先除息1.1元，然後2024/8/12再除權0.2元，看樣子明年我又要補繳股票股利的補充保費了。

那麼元大金幹嘛不在同一天除權息？明明大多數的股票都在同一天啊！我猜啦，純屬猜測喔！老闆想要先拿到現金股利，然後買回股票再參加除權，可以多配一點股票。

拿300張來舉例好了，除息後會在2023/7/26拿到234936 – 10 = 234926元（還要扣掉10元匯費），用那天24.55元收盤價計算，可以買回234926 / 24.55 = 9569股。然後在2023/8/11再除權0.15元，可以拿到9569 X 0.15 / 10 = 143股。

看到沒有，先領到現金股利再買回9569股，除權後就可以多領143股的配股，所以領到股利記得要買回喔。由於大老闆的張數非常多，當然是要斤斤計較，所以就會先除息、再除權。股票的學問很深，老闆也不會跟你講他為何這樣做，但是我們還是可以從數學上，看出老闆的盤算喔！

投資股票就是靠長時間的複利累積，儘管是少少的配股，長時間後有是會很驚人的。小朋友雖然還小，錢也不是很多，但是要學習大老闆斤斤計較的精神，靠時間的複利來幫你累積資產。投資股票，知識是最重要的，特別是從小建立正確的觀念，才可以事半功倍喔！

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