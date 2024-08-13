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永豐金、台新金、合庫金「高CP值」比較誰勝？這2檔股價成長卻沒入選

聯合新聞網／ 財經雪倫
金融股是不少存股人的心頭好。股市示意圖／中央社
金融股是不少存股人的心頭好。股市示意圖／中央社

我們在買東西的時候常會比價，會想買CP值高的產品，財經雪倫常想這個方法應該也適用在投資上。

剛靈光乍現想到將金融股今年的除權息製成表（配股則以8月12日收盤價計算股價換算殖利率）。

表格有三檔今年的除權息金額都是一元，分別是永豐金合庫金台新金，大家可以比比看，如果配息金額都是一元，會選哪一檔？

雪倫建議雪友可以再搭配今年EPS增長率來看，會更清楚。

不然單看雪倫製的表會覺得國泰（2882）殖利率很低，會想pass，但它可是今年1-7月的同期累計EPS冠軍，目前累積6.07元（今年股價成長34%）。而開發金（2883）今年同期累計EPS也成長78%（今年股價成長26%）。

如果單看殖利率不看成長率可能錯失這二檔，這是我們看殖利率存股常有的迷思。

我們一起來腦力激盪一下：

如果我們預算有限，想從今年除權息都配一元的三檔金融股來選，雪友會選哪一檔？

永豐金（2890）

1-7月累計EPS1.18元，同期成長12.38%

配息0.75元/配股0.25元，以8.12收盤價換算配息金額1,416元，殖利率5.31%。（今年股價成長37%）

台新金（2887）

1-7月累計EPS0.91元，同期成長9.64%

配息0.6元/配股0.4元，以8.12收盤價換算配息金額1,328元，殖利率7.3%。（今年股價成長4%）

合庫金（5880）

1-7月累計EPS0.85元，同期成長2.41%

配息0.65元/配股0.35元，以8.12收盤價換算配息金額1,586元，殖利率5.93%。（今年股價沒有成長）

PS.雪倫視力不好，如果數字誤值，純粹正常，重點在觀念

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2882國泰金 2883開發金 台新金 合庫金 永豐金 金融股

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