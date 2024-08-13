玉山金（2884）缺少壽險享受到大漲紅利有限！ 艾蜜莉：現階段以賺價差為主

玉山金（2884）是很多大大的存股名單，身邊也有一位朋友存好幾年了，持有期間賺的價差還有領到的股利，讓他在這幾年資產成長不少，整體來說報酬率不錯，最近跟我聊一直分享給我。（不要亂推薦別人買股票啦）

雖然我前一陣子確實有買，但那是玉山金在除息後出現便宜價可以撿才買的。

今年金融股整體表現都不錯，玉山金也包含在內，我也快速整理了一下，玉山金累計前7個月稅後淨利154.4億元，年增率是25.83%，創下了歷年同期新高，而以銀行為主的玉山金，獲利主要仍是來自旗下玉山銀，貢獻維持在9成以上，玉山銀的強勁，除了維持住存放款的業務以外，因為財富管理的手收以及信用卡金額都有很好的成長，且同樣創歷年同期新高。

之前在法說會上，董事長也有提到一個重點，玉山金的第四個10年會以增加海外據點為目標，像是再過2個月，玉山的日本熊本出張所也預計要開業了，而除了亞洲佈局以外（現階段海外仍是以香港分行最賺錢），因為美國洛杉磯分行的成長很快，之後的待開發市場會瞄準北美，搶食美國這塊大餅，再更下一步則是歐洲，簡單來說，東南亞=>北美=>歐洲。

跟我在觀察名單內的其它民營金控來比，玉山金因為缺少壽險這款版圖，因此可以說是最專注在銀行這一塊發展的金控，有人可能覺得少了壽險就不容易參與到資本市場的漲跌，像這幾年股市大漲能享受到大漲的紅利就明顯有限。

但這也不一定是好或不好，這樣我們反而有更多選擇，想要拚成長就選壽險型；拚穩定就選銀行型，反正金控這麼多，選自己喜歡的就好，至於我則是維持一貫作風，就是選跌到最便宜的那一檔就對了！畢竟現階段我的策略仍是以賺價差為主。（這次我是玉山金跟中信金一起買的）

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

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