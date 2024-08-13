美利達 上半年EPS 3.58元

自行車大廠美利達（9914）昨（12）日公告第2季財報，今年上半年全年營收151.68億元，稅後純益10.71元，年減13.41%，每股純益（EPS）3.58元。第2季稅後純益6.56億元，年減2.2%，EPS 2.19元。

美利達並公告將加碼投資Merida＆ Centurion Germany GmbH（簡稱MCG）取得39％股權，交易總金額1,727餘萬歐元。美利達表示，MCG近十年持續獲利，除銷售美利達品牌自行車外，並擁有組裝產線，因負責人Wolfgang Renner年事漸高，考量MCG未來營運規劃所需，透過資源整合發揮綜效，決定加碼投資，在此次投資之後，美利達對MCG持股比例提高到90%。

美利達指出，下半年營運可望比上半年好，主要是第3季進入歐洲出貨旺季，未實現銷售毛利早晚會回沖，預期轉投資公司第3季有機會出現獲利。

自行車產業景氣復甦在即，上周五（9日）整車廠巨大、零組件廠桂盟都在董事會後公告上半年財報，幾家公司第2季獲利都較第1季大幅成長，巨大上半年稅後純益16.7億元，較去年同期減少17.1%，EPS 4.27元。其中，第2季稅後純益11.5億元，較去年同期微幅下降2.5%，第2季EPS 2.94元。

自行車鏈條大廠桂盟上半年稅後純益4.14億元，年減10.7%，EPS 3.28元，第2季稅後純益2.62億元，年增19.6%，EPS 2.07元，優於去年同期的1.74元。

巨大認為，歐美市場庫存調整將逐漸回復正常，中國市場自行車運動風氣也將持續帶動業績成長，巨大集團營運可望漸入佳境。