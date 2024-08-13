快訊

3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

美利達 上半年EPS 3.58元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車大廠美利達（9914）昨（12）日公告第2季財報，今年上半年全年營收151.68億元，稅後純益10.71元，年減13.41%，每股純益（EPS）3.58元。第2季稅後純益6.56億元，年減2.2%，EPS 2.19元。

美利達並公告將加碼投資Merida＆ Centurion Germany GmbH（簡稱MCG）取得39％股權，交易總金額1,727餘萬歐元。美利達表示，MCG近十年持續獲利，除銷售美利達品牌自行車外，並擁有組裝產線，因負責人Wolfgang Renner年事漸高，考量MCG未來營運規劃所需，透過資源整合發揮綜效，決定加碼投資，在此次投資之後，美利達對MCG持股比例提高到90%。

美利達指出，下半年營運可望比上半年好，主要是第3季進入歐洲出貨旺季，未實現銷售毛利早晚會回沖，預期轉投資公司第3季有機會出現獲利。

自行車產業景氣復甦在即，上周五（9日）整車廠巨大、零組件廠桂盟都在董事會後公告上半年財報，幾家公司第2季獲利都較第1季大幅成長，巨大上半年稅後純益16.7億元，較去年同期減少17.1%，EPS 4.27元。其中，第2季稅後純益11.5億元，較去年同期微幅下降2.5%，第2季EPS 2.94元。

自行車鏈條大廠桂盟上半年稅後純益4.14億元，年減10.7%，EPS 3.28元，第2季稅後純益2.62億元，年增19.6%，EPS 2.07元，優於去年同期的1.74元。

巨大認為，歐美市場庫存調整將逐漸回復正常，中國市場自行車運動風氣也將持續帶動業績成長，巨大集團營運可望漸入佳境。

庫存 業績 自行車

延伸閱讀

金控股除玉山金、台新金、國票金與合庫金累計EPS未破1外！ 專家：其餘大部份皆有

長榮航第2季獲利創新高 法人估全年獲利逐季走高

沛波財報／上半年 EPS 2.54元 將辦現金增資充實營運資金

宏碁上半年EPS 0.87元 本業績優

相關新聞

大同Q2轉虧 市場意外

大同昨（12）日公告第2季淨損8.55億元，終止經營權易主後連續12季獲利走勢，大出市場意外，並導致上半年陷入虧損，合計...

美利達 上半年EPS 3.58元

自行車大廠美利達昨（12）日公告第2季財報，今年上半年全年營收151.68億元，稅後純益10.71元，年減13.41%，...

永豐餘營收／7月年增一成 下半年審慎樂觀

永豐餘（1907）集團12日公布7月份營收，整體工紙市場受惠節慶加持，單月繳出亮眼表現，永豐餘單月營收達65.76億元，...

萬海斥資最高800億元 買進16艘甲醇雙燃料船

萬海（2615）12日公告大手筆的買進16艘甲醇雙燃料船，預計將斥資折算台幣535.8到800億元；另外還有4艘8,00...

陽明財報／第2季EPS 3.98元 上半年獲利年增611%

陽明海運（2609）12日召開董事會通過113年上半年財報，第2季稅後純益達138.87億元，去年同期是虧損，EPS 3...

萬海財報／第2季獲利季增約153% EPS 4.12元

萬海（2615）第2季稅後純益為145.7億元，季增215%，去年同期則是虧損，每股稅後純益4.12元；累計上半年稅後純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。