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大同Q2轉虧 市場意外

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

大同（2371）昨（12）日公告第2季淨損8.55億元，終止經營權易主後連續12季獲利走勢，大出市場意外，並導致上半年陷入虧損，合計淨損2.13億元，每股淨損0.09元。此外，董事會也決議再處分台北市大安區資產

對於上季轉虧，大同說明，主因上半年集團承攬的部分工程業務受嚴重缺工、物價上漲及天候影響，工期延長增加工程成本，經與會計師討論後，決定以最嚴格準則規範先行全數預提損失，待工程執行狀況再與業主協商進行回沖。

大同昨天並宣布，為反映營運績效並落實股利政策，董事會授權子公司大同資產處分台北市大安區懷生段一小段不動產，以符合董事長王光祥於股東會宣示明年會加倍發放股利的承諾。

王光祥指出，大同積極擴大海外電力事業訂單，為了加速及加倍回饋股利給股東，芙蓉大樓出售案後就已弭平特別盈餘公積，此次授權子公司大同資產處分台北市大安區懷生段一小段之不動產，對於營運、獲利及股利都有加乘效果。

根據大同揭露的財務數據，上半年歸屬母公司業主淨損2.13億元，每股淨損0.09元，扣除首季財報數據，第2季歸屬母公司業主淨損8.55億元，終止連12季獲利，每股淨損0.37元，董事會決議不分派上半年股利。

大同昨天股價漲0.85元、收47.65元。

北市 會計師 資產

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